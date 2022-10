Foot - OM

OM : Un énorme coup de gueule est lancé contre Dimitri Payet

Publié le 30 octobre 2022 à 22h45

Pierrick Levallet

Ce samedi, l’OM n’a pas réussi à sortir de sa spirale négative en Ligue 1 après son match nul contre Strasbourg (2-2). Mais le constat aurait pu être pire pour les hommes d'Igor Tudor, qui auraient pu voir Dimitri Payet se faire exclure. Un joueur de Strasbourg ne décolère d’ailleurs toujours pas.

Ce samedi, l’OM n’a pas réussi à renouer avec la victoire en Ligue 1. Le club phocéen a été tenu en échec sur la pelouse de Strasbourg (2-2), marquant le quatrième match consécutif sans victoire dans le championnat. L’OM n’y arrive plus. Cependant, le résultat aurait pu être bien pire pour les hommes d’Igor Tudor puisqu’ils auraient pu terminer la rencontre à 10.

Payet aurait pu se faire exclure contre Strasbourg

En effet, Dimitri Payet, auteur d’une faute sur Jean-Ricner Bellegarde, aurait pu se faire exclure. Son tacle assez appuyé juste au-dessus de la cheville du Strasbourgeois aurait pu lui coûter cher. Cependant, Ruddy Buquet, l’arbitre de la partie, en a décidé autrement et a choisi de n’attribuer aucun carton à Dimitri Payet. Une décision qui ne plaît pas du tout à Jean-Ricner Bellegarde.

… d’après l’arbitre il me touche pas il me dit d’arrêter de me plaindre pic.twitter.com/jKC6UPW0qo — Jean-Ricner Bellegarde (@Bellegarde_Jr) October 30, 2022

Bellegarde ne décolère pas