Transferts - OM : Tudor réagit à un dossier brûlant du mercato

Publié le 2 novembre 2022 à 02h30

Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il connaît une saison compliquée à l’OM avec la perte de son statut de titulaire et un temps de jeu beaucoup plus limité, Gerson semble plus que jamais sur le départ. Son père a lâché une bombe à ce sujet, mais Igor Tudor s’est contenté de botter en touche au moment d’évoquer cet épineux dossier.

Si précieux la saison passée à l’OM sous les ordres de Jorge Sampaoli, Gerson (25 ans) a perdu de sa superbe depuis le départ de l’entraîneur argentin. Le milieu offensif brésilien n’est plus du tout indiscutable depuis la nomination d’Igor Tudor, et pire encore, son départ lors du prochain mercato de janvier semble se préciser.

« On va aller voir ailleurs, c’est inévitable »

Le 26 octobre dernier, dans les colonnes de L’EQUIPE, le père et agent de Gerson annonçait sa ferme intention de quitter au plus vite l’OM : « Je vais essayer d'être pondéré mais je ne peux cacher que nous sommes en colère. C'est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C'est incompréhensible. (...) On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n'a eu aucune explication de la part du coach », avait indiqué le clan Gerson.

Tudor a préféré esquiver le cas Gerson