Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre à 100M€ en préparation pour ce transfert rêvé par Henrique ?

Publié le 2 novembre 2022

Pierrick Levallet

Très convoité sur le marché des transferts, Jude Bellingham serait notamment dans le viseur d’Antero Henrique. Ce dernier souhaiterait faire venir l’Anglais au PSG. Toutefois, le Real Madrid serait également intéressé par le joueur de 19 ans. Et malgré les difficultés du dossier, le club madrilène aurait déjà fait une estimation du montant de l’opération.

Afin de renforcer les rangs de Christophe Galtier l’été prochain, Antero Henrique préparerait un joli coup sur le mercato. Le Portugais, pourtant décrié en interne, serait passé à l’action pour attirer Jude Bellingham au PSG. Cependant, il y aurait une énorme concurrence sur ce dossier. Mais malgré tout, le Borussia Dortmund ne compterait pas se laisser faire.

Une clause libératoire à 150M€ pour Bellingham ?

Alors que le PSG, le Real Madrid et quelques clubs de Premier League seraient intéressés par Jude Bellingham, le Borussia Dortmund compterait blinder le futur contrat de l’Anglais. D’après AS , le club de la Ruhr préparerait la prolongation du joueur de 19 ans et voudrait inclure une clause libératoire de 150M€. L’un des prétendants serait notamment conscient de la difficulté du dossier.

Le Real Madrid est conscient de la difficulté du dossier

En interne, le Real Madrid serait conscient que l’opération ne sera pas facile à monter pour Jude Bellingham. Le club madrilène estime que le recrutement de l’international anglais devrait coûter aux alentours des 100M€. Mais la concurrence sur le dossier et le prix fixé par le Borussia Dortmund pourrait être deux sérieux problèmes. À suivre...