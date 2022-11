Foot - OM

OM : Le projet McCourt en danger

Publié le 1 novembre 2022 à 12h20

Arnaud De Kanel

Défait à Francfort la semaine passée, l'OM jouera sa qualification ce mardi soir à domicile face à Tottenham. Cette rencontre pourrait totalement fait basculer le projet McCourt, dans les deux sens. En cas de défaite, la perte financière serait non-négligeable mais si l'OM coche l'un des scénarios possible, ce sera la fête.

Après s'être complétement relancé en remportant les deux matchs face au Sporting CP, l'OM a encore son destin en mains sur la scène européenne. Les hommes d'Igor Tudor auraient pu s'éviter une dernière rencontre sous tension devant leurs supporters mais ils ont chuté à Francfort mercredi dernier (2-1). Ainsi, leur qualification en huitièmes de finale se jouera face à Tottenham mais également la suite du projet McCourt.

OM : Avant le «match de l’année», Igor Tudor interpelle son vestiaire https://t.co/Iguj3ruVRZ pic.twitter.com/tVax6aec3j — le10sport (@le10sport) October 31, 2022

Victoire obligatoire pour les Marseillais

L'OM s'est raté à Francfort et devra mettre fin à une spirale négative qui gravite autour du club phocéen depuis plusieurs matchs. Pour se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l'OM doit battre Tottenham. Les Olympiens termineront premiers de leur groupe s'il l'emportent face à Tottenham et qu'il y a match nul entre le Sporting et Francfort. Ils pourront aussi se contenter de la deuxième place si le Sporting ou l'Eintracht gagne ce mardi soir et que l'OM fait chuter Tottenham. En cas de défaite ou de match nul, l'OM sera éliminé.

Le match de la peur