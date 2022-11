Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Avant Papin, ces légendes marseillaises qui ont fait leur grand retour

Publié le 2 novembre 2022 à 13h00

Guillaume de Saint Sauveur

Jean-Pierre Papin s'apprête à faire son grand retour à l’OM. L’ancien attaquant du club était d’ailleurs présent à l’Orange Vélodrome mardi pour assister à la rencontre face à Tottenham. Et il s'apprête donc à entrer dans le club des légendes revenues au club, comme d'autres avant telles que Didier Deschamps, Basile Boli ou encore Fabien Barthez...

Son annonce est imminente. Jean-Pierre Papin devrait bientôt faire son retour à l’OM en tant que conseiller de Pablo Longoria. L’ancien entraîneur de Chartres était d’ailleurs présent à l’Orange Vélodrome ce mardi soir pour assister à la rencontre face à Tottenham. Retour sur les nombreuses légendes marseillaises revenues au club.

Fabien Barthez, le divin chauve

Arrivé à l’OM en 1992, Fabien Barthez y restera jusqu’en 1995 pour rejoindre l’AS Monaco, alors que le club marseillais est en Division 2. Il disputera d’ailleurs son premier match avec le club phocéen le 30 septembre 1992 en Ligue des Champions, qu’il remportera quelques mois plus tard. Après un passage dans la principauté pendant cinq saisons, il rejoindra Manchester United en 2000. Quatre ans plus tard, le gardien Champion du Monde et d’Europe fera son grand retour à Marseille. Le 12 mai 2006, il annoncera qu’il quittera l’OM, à la veille du dernier match de la saison.

Basile Boli, le héros de 1993

Arrivé en 1990 à l’OM, Basile Boli aura été le héros de la finale de Ligue des Champions en 1993 face au Milan AC en inscrivant le seul et unique but de la rencontre. Pour autant, le joueur aura connu des évènements tragiques avec le club marseillais. Rétrogradé en deuxième division à l’issue de la saison 1993/1994, sa dernière saison avec Marseille, Basile Boli quittera l’Olympique de Marseille par la suite. 21 ans plus tard, l’ancien défenseur fera son grand retour à l’OM dans un rôle d’ambassadeur et sera chargé du développement de partenariats. L’année suivante, il sera nommé coordinateur sportif aux côtés de Franck Passi, entraîneur intérimaire.

Didier Deschamps, de capitaine à entraîneur

Arrivé en 1989 à l’OM, Didier Deschamps avait connu des débuts très compliqués avec le club. Il a d’ailleurs été prêté lors de sa deuxième saison à Bordeaux. Dès son retour, le milieu de terrain s’impose dans le onze marseillais. Lors de la saison 1992/1993, Deschamps sera promu capitaine après le départ de Jean-Pierre Papin. Il remportera par la suite la Ligue des Champions. Il quittera l’Olympique de Marseille en 1994. 15 ans plus tard, Didier Deschamps faisait son grand retour à l’OM, mais cette fois-ci en tant qu’entraîneur. L’ancien capitaine marseillais remportera 6 trophées, dont une Ligue 1 et 3 Coupe de la Ligue en 3 saisons.

Mandanda-Payet, un court divorce

Respectivement arrivés en 2007 et en 2013, Steve Mandanda et Dimitri Payet n’auront pas quitté l’OM très longtemps. Le gardien est parti à Crystal Palace en 2016, le joueur ne sera resté qu’une seule saison en Angleterre pour revenir à Marseille en 2017. Il rejoindra le Stade Rennais lors de l’été 2022. Concernant Dimitri Payet, lui aussi était parti en Angleterre pour rejoindre Aston Villa en 2015. Deux ans plus tard, il fera son retour à l’OM, la même année que Mandanda.

Bernard Tapie, le président emblématique

En 1986, Bernard Tapie rachète l’OM pour 1 franc symbolique. Il deviendra donc le président du club. Ses derniers moments à Marseille auront été très fructueux, notamment causé par l’affaire VA-OM en 1993, même s’il remportera la Ligue des Champions la même année. Il quittera par la suite son poste de président. En fin de saison 2000/2001, Bernard Tapie fera son grand retour à l’OM suite à l’appel du nouveau propriétaire, Robert Louis-Dreyfus. Il fera par la suite l’exercice 2001/2002 en tant que responsable du secteur sportif avant de mettre un terme définitif à son aventure marseillaise.