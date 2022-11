Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Catastrophe à Marseille, McCourt va réclamer un miracle à Longoria sur le mercato

Publié le 2 novembre 2022 à 23h00

Arthur Montagne

Eliminé dès la phase de groupes de la Ligue des champions, l'OM a laissé filer une très belle occasion de rejoindre les huitièmes de finale de la C1 en s'inclinant contre Tottenham. Mais surtout, le club phocéen voit s'envoler l'opportunité de récupérer un joli chèque de 18M€. Cela va obliger Pablo Longoria à s'activer sur le mercato.

Avec la réception de Tottenham mardi soir, l'OM avait un très gros coup à jouer. Et pour cause, en cas de victoire, le club phocéen avait l'assurer de se hisser en huitième de finale de la Ligue des champions. Et c'était d'ailleurs très bien parti puisque Chancel Mbemba avait ouvert le score juste avant la mi-temps. Néanmoins, au retour des vestiaires, les Spurs ont égalisé par l'intermédiaire de Clément Lenglet, ce qui permettait toutefois à l'OM d'être toujours reversé en Ligue Europa. Mais Tottenham a finalement inscrit le but de la victoire dans les arrêts de jeu. Un but synonyme d'élimination de toute compétition européenne pour les Marseillais.

L'OM perd gros en Ligue des champions

En plus du coup dur sportif, c'est également une sacrée perte économique pour l'OM. Et pour cause, en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le club phocéen aurait pu toucher 18M€. 2,8M€ sont d'abord offerts pour chaque victoire en Ligue des champions puis 10M€ pour les clubs qui se hissent dans le top 16 européen. Enfin, 4M€ sont également garantis en plus concernant les droits TV, sans oublier les éventuelles recettes de billetterie qui ne sont pas quantifiables.

Longoria va devoir vendre pour compenser les pertes

Par conséquent, il va falloir compenser ce manque à gagner et compte tenu du fait que Frank McCourt ne compte plus renflouer les caisses de l'OM, il faudra probablement passer par des ventes sur le mercato. Un domaine dans lequel Pablo Longoria n'a pas excellé depuis son arrivée à Marseille. Mais cette fois-ci, il n'aura probablement pas le choix, et dès cet hiver. Des joueurs sont déjà concernés, à l'image de Gerson, dont le père a réclamé un transfert, et Pape Gueye. Les deux milieux de terrain n'entrent pas dans les plans d'Igor Tudor, tout comme Dimitri Payet. Mais le numéro 10 de l'OM sera difficile à vendre compte tenu de son salaire. Le cas Bamba Dieng pourrait également revenir sur le devant de la scène. Mais une chose est sûre, Pablo Longoria est donc sous pression.