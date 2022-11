Foot - OM

OM : Une grande décision prise par Tudor avec Dieng ?

Publié le 6 novembre 2022 à 13h15

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que l'OM affrontera l'OL ce dimanche, Igor Tudor pourrait prendre une grande décision. Poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival, Bamba Dieng pourrait être titularisé. L'international sénégalais avait inscrit son premier but face au RC de Strasbourg samedi dernier et pourrait avoir une nouvelle occasion de briller en championnat.

Exemplaire durant les entraînements malgré son mercato agité, Bamba Dieng est, enfin, récompensé de ses efforts. Après avoir été exclu par Igor Tudor lors des premières rencontres de championnat, l'international sénégalais grignote du temps de jeu et a connu sa première titularisation samedi dernier.

Mercato : L’OM sort du silence, l’avenir d’Igor Tudor est scellé https://t.co/SBpofZBXjO pic.twitter.com/pxuHtk5dgf — le10sport (@le10sport) November 6, 2022

Premier but pour Dieng face à Strasbourg

Très apprécié par Jorge Sampaoli la saison dernière, Bamba Dieng était resté 79 minutes sur la pelouse de la Meinau et avait inscrit son premier but de la saison sous le maillot de l'OM face au RC de Strasbourg. Une délivrance pour le joueur, poussé vers la sortie par ses dirigeants lors du dernier mercato estival. Auteur d'une prestation prometteuse, l'attaquant pourrait enchaîner ce dimanche et connaitre une nouvelle titularisation.

Dieng titulaire face à l'OL ?

L'OM reçoit l'OL dans un match capital en championnat. Le club marseillais veut stopper l'hémorragie après cinq matches sans victoire. Bamba Dieng pourrait démarrer la rencontre. Alexis Sanchez pourrait laisser sa place en pointe et donc reculer d'un cran.