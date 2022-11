Foot - OM

OM : Après le fiasco, Tudor fait un énorme aveu sur Alexis Sanchez

Publié le 5 novembre 2022 à 07h45

Amadou Diawara

Après le fiasco en Ligue des Champions face à Tottenham, Igor Tudor est passé aux aveux. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, le coach de l'OM a reconnu qu'il devait peut-être utiliser Alexis Sanchez différemment pour gagner en efficacité devant le but, et ce, même si son équipe perdra en qualité de jeu.

Lors du choc face à Tottenham, Igor Tudor et ses joueurs sont passés à côté de leur match. Contraint de l'emporter ce mardi pour passer les poules de la Ligue des Champions, l'OM pouvait être reversé en Ligue Europa en cas de résultat nul.

«Il peut jouer partout, en pointe ou derrière l'attaquant»

Toutefois, l'OM s'est incliné face à Tottenham à cause d'un but encaissé à la dernière seconde. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Igor Tudor a fait son mea culpa. Et après avoir reconnu qu'il aurait dû faire rentrer Dimitri Payet, le coach de l'OM a avoué qu'il devait peut-être utiliser Alexis Sanchez dans un autre registre, à savoir en tant qu'attaquant de soutien, plutôt qu'en pointe.

«Il faut que j'accepte de perdre sur la qualité du jeu, mais»