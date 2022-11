Équipe de France : Pogba et Kanté forfaits, le vestiaire des Bleus annonce du lourd

La rédaction

Ce mardi, l’équipe de France fera son entrée en lice dans cette Coupe du Monde au Qatar. Didier Deschamps a dû préparer la compétition avec énormément de blessés, notamment au milieu de terrain avec les forfaits de Paul Pogba ou encore N’Golo Kanté. Ces absences ont profité à certains joueurs comme Youssouf Fofana. Il s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet en conférence de presse ce samedi.

« Vous avez raison de vous poser des questions »

Grand gagnant des forfaits de Paul Pogba et N’Golo Kanté, Youssouf Fofana est conscient de l’absence de ces deux joueurs qui ont beaucoup apporté chez les Bleus . Le joueur de l'AS Monaco précise notamment qu’il prendra lui aussi de l’expérience grâce à la Coupe du Monde et espère pouvoir tenir sa place dans le groupe de l’équipe de France durant de nombreuses années. « Vous avez raison de vous poser des questions. Il y a deux joueurs absents, majeurs, qui ont beaucoup d'expérience. Il y a un début à tout. On va en prendre avec cette compétition. Peut-être que dans 8 ou 12 ans, vous serez content de me voir et pas surpris (rires). »

« Si on est là, c'est qu'on se sent capable de porter cette équipe »