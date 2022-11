Équipe de France : Benzema forfait au Mondial ? Le verdict tombe pour sa blessure

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

De retour à l’entraînement collectif ce samedi, Karim Benzema s’est blessé et se retrouve d’ores et déjà forfait pour la première rencontre du Mondial face à l’Australie. Une absence qui pourrait se prolonger pour toute la durée de la Coupe du monde, alors que l’attaquant français souffre d’une blessure au quadriceps gauche.

Absent des séances collectives jusqu’à ce samedi, Karim Benzema pourrait dire adieu à la Coupe du monde dans les prochaines heures. L’international français a été contraint d’écourter l’entraînement du jour, son premier depuis que les joueurs de Didier Deschamps se sont retrouvés, en raison d’une blessure. Les signaux ne sont pas bons pour le Ballon d’Or, d’ores et déjà forfait pour la rencontre face à l’Australie mardi.

Benzema touché, et forfait ?

En attendant des examens complémentaires dans la soirée de samedi pour Karim Benzema, des détails ont été révélées sur la nature de sa blessure. RTL a précisé dans un premier temps que l’attaquant du Real Madrid n’avait pas fait de rechute contrairement à ce qui avait été supposé initialement. Karim Benzema a souffert d’une lésion à la cuisse droite en septembre, l’empêchant d’enchaîner les matches avec son club. Depuis sa victoire au Ballon d’Or le 17 octobre dernier, le joueur de 35 ans n’a disputé que deux rencontres (90 minutes contre Elche, 26 minutes contre le Celtic).

🚨 Un terrible coup dur est peut-être en train de se dessiner chez les Bleus. Alors qu’il retrouvait l’entraînement ce samedi, Karim #Benzema s’est blessé et a écourté sa séance. L’inquiétude est grande dans le staff des Bleus, un forfait possible ⬇️https://t.co/yRRoSadKcK — Bernard Colas (@BernardCls) November 19, 2022

Blessure au quadriceps gauche pour Benzema