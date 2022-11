Équipe de France : Sélectionné par Deschamps, il fait éclater une étonnante polémique

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

De plus en plus performant avec l’OM ces dernières semaines, Jordan Veretout fait partie de la liste des 26 joueurs convoqués pour disputer la Coupe du monde. Cependant, en raison de sa proximité avec Bachir Néhar, intendant des Bleus et collaborateur de sa société d’agents, le choix Veretout fait parler.

Transféré à l’OM l’été dernier, Jordan Veretout a connu des premiers mois moyens. Malgré tout, Igor Tudor n’a jamais cessé de lui faire confiance, ce qui a permis à l’international français de retrouver son niveau. Buteur contre Monaco, Veretout a fêté de la meilleure des manières sa première convocation pour une Coupe du monde.

Un scandale derrière la convocation de Veretout ?

Pourtant, cette grande première a soulevé quelques questions. Récemment, le journal Le Monde expliquait que Bachir Néhar, l’intendant de l’équipe de France mais aussi le collaborateur de la société d’agents VV Consulting, aurait fait le forcing pour que Veretout, l’un de ses clients, soit au Mondial.

Équipe de France : Deschamps reçoit une excellente nouvelle pour Varane https://t.co/ts6iO9SecN pic.twitter.com/ZKnrh0wFyG — le10sport (@le10sport) November 19, 2022

«Cette polémique est insultante pour Didier»