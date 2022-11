Équipe de France : Absent pour la Coupe du monde, Pogba reçoit un vibrant hommage de Rabiot

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Même s’il a tout fait pour revenir de blessure à temps, Paul Pogba va manquer la Coupe du monde au Qatar. Une perte immense pour les Bleus qui voient leur milieu décimer sans Pogba et Kanté. Coéquipier en club et en sélection, Adrien Rabiot lui a envoyé un gros message.

On a longtemps pensé qu’il pourrait revenir in extremis pour disputer cette Coupe du monde. Finalement, Paul Pogba a rechuté à quelques jours de la liste, une blessure de plus qui a mis un terme à ses espoirs de Mondial. Blessé depuis l’été dernier, le milieu de la Juventus vit un calvaire entre les pépins physiques qui s’enchaînent et les affaires extra sportives.

Pogba supportera les Bleus de loin

Malgré tout, Paul Pogba sera le premier supporter de l’équipe de France. Quatre ans après avoir été un acteur principal du sacre des Bleus en Russie, Pogba espère voir ses coéquipiers triompher.

« Je suis quand même assez déçu pour lui »