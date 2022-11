Equipe de France : Invité par Deschamps au Qatar, Pogba a lâché une réponse retentissante

Amadou Diawara

Paul Pogba ne disputera pas la Coupe du Monde avec les Bleus à cause d'une blessure. Malgré tout, la Pioche aurait pu faire le déplacement vers le Qatar avec ses compatriotes français. Mais comme l'a avoué son agent Rafaela Pimenta, Paul Pogba a préféré décliner l'invitation de Didier Deschamps pour mieux préparer son grand retour sur les terrains.

Malheureusement pour Didier Deschamps et l'équipe de France, Paul Pogba (29 ans) est forfait pour la Coupe du Monde en raison d'une blessure. Contraint de faire sans la Pioche pour composer son groupe de 26 joueurs, le sélectionneur des Bleus voulait tout de même la voir faire le déplacement au Qatar.

«Paul a été invité par la France au Qatar, mais...»

Lors d'un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport , Rafaela Pimenta a révélé que Paul Pogba avait été invité au Qatar par la sélection française. Toutefois, le milieu de terrain de la Juventus a préféré rejoindre la ville de Pittsburgh pour parfaire son travail avant son grand retour sur les terrains.

«Il a décidé de se rendre à Pittsburgh»