Équipe de France : L’annonce troublante de Rabiot sur Karim Benzema

Guillaume de Saint Sauveur

Victime de pépins physiques à l’aube de cette Coupe du Monde au Qatar, Karim Benzema est d’ailleurs incertain pour le premier match de l’Équipe de France face à l’Australie. Et Adrien Rabiot laisse effectivement entendre que le buteur du Real Madrid, ainsi que Raphaël Varane, pourraient louper cette rencontre.

Après avoir acté ces derniers jours les forfaits de Presnel Kimpembe et de Christopher Nkunku pour la Coupe du Monde en raison de blessures, le casse-tête continue pour Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’Équipe de France n’est pas encore certain de pouvoir aligner Karim Benzema et Raphaël Varane pour l’entré en lice des Bleus dans ce Mondial au Qatar et le premier match de mardi, contre l’Australie. Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Adrien Rabiot s’est d’ailleurs montré peu rassurant sur l’état de ses coéquipiers.

Équipe de France : Grosse inquiétude pour Benzema au Qatar ? https://t.co/L3Zdi1kjai pic.twitter.com/kXe4xEf6Hs — le10sport (@le10sport) November 18, 2022

« Je ne sais pas s’ils seront disponibles... »

« Sur Karim et Raphael, ils vont très bien. Il y a un protocole à suivre, ils vont bien et ont très envie de jouer. Je ne sais pas s'ils seront disponibles pour le premier match, le coach décidera et ils sont sur la bonne voie (…) C'est clair que c'est mieux quand on peut enchaîner les matchs et avoir du rythme. Karim c'est un cas à part parce que c'est un joueur de très haut niveau qui sait se gérer. Il lui en faut peu. C'est aussi un attaquant donc c'est différent que les autres postes. Cela se jouera sur ses sensations. Si ce n'est pas sur le premier match, cela sera sur le deuxième », indique Rabiot.

« Il faut faire sans eux »