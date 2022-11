Equipe de France : Que doit faire Deschamps avec Benzema ? 

La rédaction

Plus que quelques jours maintenant avant le premier match de l’équipe de France lors de cette Coupe du monde. C’est le 22 novembre que les Bleus affronteront l’Australie. Et pour cette rencontre, les interrogations entourent notamment l’étant de santé de Karim Benzema, qui traine une fatigue musculaire depuis quelques semaines. Pour Didier Deschamps, il y aura alors une réflexion à avoir sur l’utilisation de Benzema pour cette rencontre.

Rappelé par Didier Deschamps en équipe de France pour l’Euro 2021, Karim Benzema est également présent avec les Bleus au Qatar pour la Coupe du monde. Toutefois, l’état de santé du buteur du Real Madrid est au coeur des interrogations. En effet, KB9 a manqué les derniers matchs des Merengue en raison d’une fatigue musculaire. La question est alors de savoir où il en est physiquement aujourd’hui alors que le premier match face à l’Australie approche.

« Je vais bien »

De son côté, Karim Benzema l’assure, cela va mieux. En effet, ses pépins physiques sont derrière lui et il se sent prêt pour jouer face à l’Australie. « Je vais bien. J'avais des petites douleurs, mais pas de déchirure ni de grosse blessure. Je pouvais jouer mais pas à 100 %. (…) Aujourd’hui ça va, j’ai bien repris. Je suis bien physiquement et mentalement. Je serai prêt pour le 1er match », expliquait dernièrement Benzema.

Titulaire ou remplaçant ?

Mais le dernier mot reviendra à Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France. Que va-t-il alors décider ? Prendra-t-il le risque de l’aligner directement contre l’Australie ? Préférera-t-il ménager Benzema pour la suite de la Coupe du monde ne le faisant débuter que remplaçant ou en ne le faisant pas jouer ? Rendez-vous le 22 novembre contre l’Australie pour savoir…



