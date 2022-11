Coupe du monde 2022 : Enorme inquiétude pour Neymar

Thibault Morlain

Premier match pour le Brésil dans cette Coupe du monde et première victoire pour la Seleçao. Grâce à un doublé de Richarlison, l’attaquant de Tottenham, la Seleçao l’a emporté face à la Serbie (2-0). Oui mais voilà, cette victoire pourrait bien avoir un goût amer pour le Brésil suite à la sortie sur blessure de Neymar.

A l’instar de l’Espagne, de la France ou encore de l’Angleterre, le Brésil remporte également son premier match de la Coupe du monde. Annoncée parmi les favoris de ce tournoi, la Seleçao a donc répondu présente. Cela n’a toutefois pas été simple face à la Serbie, mais la victoire est bien au bout pour le Brésil (2-0) grâce à un doublé de Richarlison. Mais au-delà de ce succès, c’est tout un pays qui s’inquiète.

Une sortie sur blessure

Si le Brésil l’a donc emporté ce jeudi face à la Serbie (2-0), ce qu’il faut retenir, c’est la sortie de Neymar. En fin de match, le numéro 10 de la Seleçao, très attendu pour cette Coupe du monde, a dû céder sa place à Antony, visiblement touché physiquement.

🚨 Une fois sorti du terrain, Neymar était en larmes et une poche de glace était sur sa cheville ! 😨😨😨#BRA 2-0 #SRB#FIFAWorldCup | #BRASRB pic.twitter.com/3PyHCgkqRz — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 24, 2022

Neymar en pleurs