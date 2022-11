Portugal/Ghana : Les notes des Portugais

La rédaction

Ce jeudi, c’est donc le Portugal qui faisait son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2022. Et après le nul entre l’Uruguay et la Corée du Sud un peu plus tôt dans la journée, le groupe de Fernando Santos a pris la tête de son groupe grâce à une victoire face au Ghana (3-2) dans une rencontre où Cristiano Ronaldo, João Félix, Rafael Leão ou encore André Ayew ont été les buteurs.

Diogo Costa (4,5) : N’ayant rien pu faire sur les deux buts du Ghana, le gardien du Portugal a très rarement été mis à contribution durant le reste de la rencontre, lui qui s’est toutefois fait une incroyable frayeur dans les arrêts de jeu face à Inaki Williams.



Raphaël Guerreiro (4,5) : Offensivement, le jeu du Portugal a souvent penché à gauche, celui de Guerreiro. Toutefois, le joueur de Dortmund a fait peu de différences dans son couloir. Et d’un point de vue défensif, il a été en retard sur le deuxième but du Ghana, laissant l’attaquant adverse seul dans le dos de Danilo Pereira.



Ruben Dias (5) : Solide dans les duels face aux attaquants ghanéens, Ruben Dias a toutefois été pris de vitesse sur l’action ayant amené le premier but adverse, celui d’André Ayew.



Danilo Pereira (4,5) : Ayant d’abord apporté de la sérénité dans la défense centrale du Portugal, le joueur du PSG s’est toutefois retrouvé au coeur des deux buts du Ghana. Auteur d’abord d’une erreur de relance sur le premier, Danilo Pereira a ensuite oublié son marquage et a été pris dans son dos sur le second.



Joao Cancelo (4) : On le sait très à l’aise offensivement, le Citizen s'est alors montré disponible, bien que le jeu penchait de l'autre côté. Et Joao Cancelo n'a pas vraiment été précis dans ses centres. De plus, il est à l’origine du deuxième but du Ghana ayant été éliminé par son adversaire direct.



Ruben Neves (5) : Positionné en sentinelle, Neves a fait ce qui lui était demandé, à savoir récupérer quelques ballons, presser et distiller de bonnes passes vers l'avant. Remplacé par Rafael Leão (77ème). Et quelle entrée du Milanais, buteur pour l’un de ses premiers ballons (80ème).



Bernardo Silva (6) : Le joueur de Manchester City aura été partout face au Ghana. Positionné un cran plus bas que d’habitude, Bernardo Silva a réalisé un très bon match, que ce soit dans l’organisation du jeu du Portugal que dans la récupération du ballon. Remplacé par João Palhinha (88ème)



Otavio (5) : Au contraire de ses compères offensifs au milieu de terrain, Otavio a eu un peu plus de mal lors de cette rencontre face au Ghana. Malgré de nombreux efforts, le joueur de Porto n’a pas forcément pesé durant la rencontre. Otavio a d’ailleurs dû sortir sur blessure. Remplacé par William Carvalho (56ème).



Bruno Fernandes (7) : Véritable maitre à jouer du Portugal, le joueur de Manchester United a été décisif dans la dernière passe face au Ghana. Ce sont ainsi deux passes décisives qui sont au compteur de Bruno Fernandes, qui a régalé João Félix et Rafael Leão.



João Félix (5,5) : La rencontre aura été difficile pour le joueur de l’Atlético de Madrid. João Félix aura d’abord eu beaucoup de déchet, notamment dans les derniers mètres au moment du dernier geste ou de la dernière passe. Une copie toutefois sauvée par un but pour Félix (78ème). Remplacé par João Mario (88ème).



Cristiano Ronaldo (6,5) : Très attendu pour ce Mondial, Cristiano Ronaldo a multiplié les efforts face à une défense qui l’a bien cadenacé. D’abord mis en échec (10ème) puis auteur d'un but refusé, le Portugais a réussi à trouver le chemin des filets (65ème), transformant un penalty qu’il avait obtenu. Remplacé par Gonçalo Ramos (88ème).