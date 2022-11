Coupe du monde 2022 : Avec Suarez et Cavani, l’Uruguay cale contre la Corée du Sud

La rédaction

Opposé à la Corée du Sud de Heung-min Son pour son entrée en lice sur cette Coupe du monde, l’Uruguay a été tenu en échec (0-0). Dominateurs, les sud américains ne sont pas parvenus à faire la différence.

Éliminé en quart de finale par la France en 2018, l’Uruguay se présente sur cette Coupe du monde avec quelques atouts supplémentaires, dont Darwin Nunez et Federico Valverde. En face, la Corée du Sud attend beaucoup de Heung-min Son, l’attaquant de Tottenham. Même si les sud américains se sont procurés plusieurs occasions, dont la frappe sur le poteau de Valverde, la Corée du Sud a tenu bon face à la formation de Luis Suarez et Edinson Cavani en accrochant le nul (0-0). Une contre-performance pour l’Uruguay avant d’affronter le Portugal de Cristiano Ronaldo au second match.