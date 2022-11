Coupe du Monde 2022 : L'Argentine tremble pour Messi, une grande annonce est lâchée

Amadou Diawara

Victime d'une gêne musculaire, Lionel Messi devrait tout de même tenir sa place face au Mexique ce samedi soir. Présent en conférence de presse ce vendredi, Lionel Scaloni - le sélectionneur de l'Argentine - s'est d'ailleurs montré rassurant quant à l'état de santé de son numéro 10.

Pour ses débuts en Coupe du Monde, l'Argentine s'est totalement manqué. Opposé à l'Arabie Saoudite, la bande à Lionel Messi s'est inclinée à la surprise générale (1-2). Et pour ne pas arranger les affaires de l' Albiceleste , la Pulga est touchée.

«Leo va bien, que ce soit sur le plan physique et moral»

Selon les informations d' El Chiringuito , divulguées par Dario Montero, Lionel Messi serait victime d'une gène musculaire au soléaire. Toutefois, cette blessure ne devrait pas le priver du choc entre l'Argentine et le Mexique de ce samedi soir. En effet, la Pulga serait apte à disputer le deuxième match de la phase de groupes de l' Albiceleste . Une nouvelle qui comble de bonheur Lionel Scaloni. D'ailleurs, le sélectionneur argentin a confirmé que Lionel Messi était dans un bon état physique.

«Il n'y a aucun problème avec lui»