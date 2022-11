Coupe du monde 2022 : La mise au point du Brésil sur la blessure de Neymar

Thibault Morlain

Coup dur pour le Brésil ! Sorti sur blessure contre la Serbie et touché à la cheville, Neymar est forfait pour la rencontre face à la Suisse. S’il faudra voir pour la suite de la Coupe du monde pour le numéro 10, son absence est forcément une grosse perte pour la Seleçao et Tite. Le sélectionneur du Brésil devra ainsi trouver les solutions pour remplacer Neymar, une absence qui l’a d’ailleurs fait réagir ce dimanche en conférence de presse.

Auteur d’un très gros début de saison avec le PSG, Neymar arrivait plus motivé que jamais au Qatar pour disputer la Coupe du monde. L’objectif était ainsi d’aller décrocher cette 6ème étoile pour le Brésil. Alors que la Seleçao a bien commencé avec une victoire contre la Serbie (2-0), pour Neymar, cette rencontre s’est terminée plus tôt que prévu. Touché à la cheville, il est sorti en pleurs au moment de céder sa place. Résultat, le numéro 10 du Brésil est déjà forfait pour la rencontre face à la Suisse et pour le moment, on ne sait pas encore s’il pourra tenir sa place pour la suite de la compétition.

Coupe du monde 2022 : Le Brésil en plein doute pour le remplaçant de Neymar https://t.co/IUfA3QAi29 pic.twitter.com/EEe4rUcxBX — le10sport (@le10sport) November 27, 2022

« Neymar et Danilo vont pouvoir jouer cette Coupe du Monde »

Cette absence de Neymar est donc un coup dur pour le Brésil. Forcément, ce dimanche, en conférence de presse, Tite n’a pas échappé aux questions sur son leader offensif, éprouvant tout d’abord quelques regrets. « Je ne me suis pas rendu compte qu’il était blessé. D’autant plus qu’il a participé, après sa blessure, à une action qui nous a permis de marquer un but. C’est une erreur de ma part, je m’en veux beaucoup, je le regrette, j’aurais dû plus faire attention », a-t-il lâché, rapporté par RMC .



Il n’empêche que Tite se veut optimiste pour Neymar, estimant qu’on le reverra lors de cette Coupe du monde : « Laissez-moi vous dire que Neymar et Danilo vont pouvoir jouer cette Coupe du Monde, c’est ma conviction mais je ne peux pas parler à la place des médecins. Les rapports médicaux me donnent espoir. ils travaillent avec les kinés, parfois jusque tard dans la nuit ».

« L’état d’esprit collectif sera d’autant plus important avec ces absences »