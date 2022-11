Coupe du monde 2022 : Les options du Brésil pour rêver sans Neymar

Arnaud De Kanel

Sorti blessé face à la Serbie, Neymar manquera les deux dernières rencontres face à la Suisse et au Cameroun. Son retour en huitièmes n'est pas encore assuré même si l'optimisme est de mise. Alors, Tite devra innover mais ce ne sont pas les solutions qui manquent. Le Brésil possède un vivier assez impressionnant.

Epargné par les blessures avec le PSG, Neymar a de nouveau été frappé par la malchance avec le Brésil. Touché à la cheville, il est déjà forfait jusqu'aux huitièmes de finale. Sans sa star, Tite a l'embarras du choix pour faire sans lui. Et il en à l'habitude.

Le Brésil sans Neymar, une fâcheuse habitude

Pour se qualifier au Mondial, le Brésil n'a pas pu compter sur Neymar tout au long du parcours en éliminatoires. Absent 7 fois sur les 17 matchs possibles, la star du PSG n'a pas été au rendez-vous. Sans lui, le Brésil n'a pas flanché et a réalisé un sans faute. Bis-repetita pour la Seleçao au Qatar, au moins pour deux matchs.

Coupe du monde 2022 : En plein calvaire, Neymar reçoit un énorme message de Ronaldo https://t.co/yWjJqac5nl pic.twitter.com/iJDlCo4GEz — le10sport (@le10sport) November 27, 2022

Un effectif démentiel