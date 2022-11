Coupe du monde 2022 : Neymar forfait, il reçoit un gros message

La rédaction

Ce lundi, la Suisse affronte le Brésil pour son deuxième match de la compétition. Ce choc du groupe G se disputera sans Neymar, victime d'une sérieuse entorse à la cheville droite face la Serbie. Présent en conférence de presse ce dimanche, le technicien helvète, Murat Yakın, s'est prononcé sur l'absence de la star auriverde.

Après sa courte victoire (1-0) contre le Cameroun, la Suisse va tenter de réaliser l'exploit face aux redoutables brésiliens, privés de leur star Neymar, touché à la cheville. Avec ou sans le numéro 10 parisien, le sélectionneur de la Nati, Murat Yakin, craint la Seleçao et sa force offensive impressionnante.

« J'aimerais que tout le monde aille bien »

Dans des propos rapportés par Globoesporte , le sélectionneur suisse s'est confié sur l'absence de Neymar, et il n'a pas caché son inquiétude : « J'aimerais que tout le monde aille bien, mais le Brésil a des joueurs pour former trois grandes équipes. Neymar ne joue pas, mais il faut se concentrer. C'est une équipe de très haut niveau» . La profondeur de banc brésilienne est en effet impressionnante et Tite peut compter sur ses 8 attaquants sélectionnés pour mettre le feu à la défense suisse.

Un retour en huitièmes de finale pour Neymar

Pour rappel, Neymar ne devrait pas revenir à la compétition lors de cette phase de poules. Touché à la cheville, le joueur du PSG ne devrait faire son retour qu'en huitièmes de finale du Mondial. En attendant, le Brésil devra faire sans sa star.