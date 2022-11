Coupe du monde 2022 : Coup dur pour Neymar… et le PSG ?

Thomas Bourseau

Blessé à la cheville droite, Neymar pourrait finalement ne pas revenir à temps pour disputer le reste du Mondial du Brésil au Qatar. Cependant, il se pourrait que le Brésilien doive passer par la case opération.

Neymar ne s’était pas blessé pendant toute la première partie de saison avec le PSG. Il semblait fin prêt pour disputer le Mondial de sa vie. D’ailleurs, en amont du coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar le 20 novembre dernier, Neymar avait affirmé qu’avec la sélection brésilienne, il allait marquer au moins cinq buts. .

Au Brésil, on est certains que Neymar va rejouer pendant le Mondial

Titularisé face à la Serbie jeudi dernier, Neymar n’avait pas pu disputer la rencontre dans son intégralité en raison d’une blessure à la cheville. Et alors qu’elle semblait relativement gonflée et pouvait laisser entendre que son retour sur les terrains avant la fin du Mondial pouvait être remise en question, le sélectionneur du Brésil se montrait plus que confiant. « Laissez-moi vous dire que Neymar et Danilo vont pouvoir jouer cette Coupe du Monde, c’est ma conviction mais je ne peux pas parler à la place des médecins. Les rapports médicaux me donnent espoir. ils travaillent avec les kinés, parfois jusque tard dans la nuit. Je ne me suis pas rendu compte qu’il était blessé ».

«On m'a dit de m'attendre à ce que Neymar ne joue plus»