Coupe du monde 2022 : En pleine tempête médiatique, Courtois lâche ses vérités

Thomas Bourseau

Au sein du camp d’entraînement de la Belgique au Qatar pour cette Coupe du monde, l’ambiance ne serait pas au beau fixe et une réunion de crise aurait eu lieu selon L’Equipe. Invité à s’exprimer sur la question en conférence de presse, Thibaut Courtois est monté au créneau.

Avec une victoire poussive face au Canada (1-0) et une défaite concédée face au Maroc (2-0), la Belgique ne réalise pas un démarrage rêvé de son Mondial au Qatar. Et il semblerait qu’en interne, l’atmosphère soit assez délétère entre plusieurs cadres dont Eden Hazard, Leandro Trossard, Michy Batshuayi, Romelu Lukaku, Kevin de Bruyne et Thibaut Courtois.

Une réunion de crise ? Courtois dément

Comme Eden Hazard et son sélectionneur Roberto Martinez, Thibaut Courtois a lui aussi été de passage en conférence de presse ce mardi. Alors qu’il a été question d’une réunion de crise lundi au centre d’entraînement de la Belgique, le gardien de la sélection a nié la prise de paroles de certains cadres comme L’Equipe l’a révélé en affirmant qu’une seule personne avait pris la parole : Roberto Martinez.

Coupe du monde 2022 : Le vestiaire de la Belgique en feu, Eden Hazard se lâche https://t.co/uzRtSu4Qck pic.twitter.com/zayoFtmUUn — le10sport (@le10sport) November 29, 2022

«Il y a trop de mensonges à l'extérieur avec les réseaux sociaux»