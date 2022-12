Équipe de France : La Pologne de Lewandowski a un plan improbable pour éliminer les Bleus

Amadou Diawara

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, la Pologne aura la lourde tâche d'affronter l'équipe de France de Didier Deschamps. Alors qu'ils redoutent les champions du monde en titre, Robert Lewandowski et ses coéquipiers ont préparé un plan improbable pour créer l'exploit : résister jusqu'aux tirs aux but.

Leader du groupe D, la France sera opposée à la Pologne - deuxième de la poule C - en huitième de finale de la Coupe du Monde. Alors que les Bleus de Didier Deschamps partent largement favori pour ce choc, la bande à Robert Lewandowski préparerait un plan improbable pour surprendre les champions du monde en titre.

Équipe de France : Avant la Pologne, Deschamps prend une grosse décision avec Varane https://t.co/DVRmUI3hCQ pic.twitter.com/Sr7dKhvZsE — le10sport (@le10sport) December 2, 2022

La Pologne se prépare aux tirs aux but avant la France

Selon les informations de L'Equipe , la Pologne aurait terminé sa séance d'entrainement de jeudi matin par des coups de pied arrêtés, et notamment des penalties. D'ailleurs, la sélection polonaise aurait demandé aux journalistes présents de couper leurs caméras pour éviter toutes fuites avant la confrontation face à la France.

Wojciech Szczęsny, l'arme secrète de la Pologne ?

Alors que Wojciech Szczęsny est très performant dans cet exercice depuis le début de la Coupe du Monde - ayant arrêté les penalties de Lionel Messi et de Salem Al-Dawsari - la Pologne pourrait avoir la bonne idée de jouer en bloc bas et d'attendre la séance des tirs aux but. Reste à savoir si cette stratégie portera ses fruits.