Equipe de France : Lewandowski lance un premier avertissement aux Bleus

Arthur Montagne

Malgré la défaite contre l'Argentine (0-2), la Pologne a décroché son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde après son nul contre le Mexique (0-0) et la victoire face à l'Arabie Saoudite (2-0). Les Aigles Blancs défieront donc l'équipe de France pour une place en quart de finale, et Robert Lewandowski assure que les siens répondront présent face aux Bleus.

Les affiches des huitièmes de finale commencent à se dessiner petit à petit et l'équipe de France connaît son adversaire depuis mercredi soir. En effet, les Bleus affronteront la Pologne pour une place en quart de finale. Les Aigles Blancs ont pourtant vécu un premier tour assez poussif et doivent leur place en huitième à une meilleure différence de but que le Mexique. En effet, après le nul contre les Mexicains (0-0) puis la victoire très compliquée obtenue face à l'Arabie Saoudite (2-0), la Pologne s'est inclinée face à l'Argentine mercredi soir (0-2) en étant largement dominé dans le jeu. Par conséquent, l'équipe de France sera favorite, malgré la désillusion contre la Tunisie (0-1), mais Robert Lewandowski annonce la couleur et croit en une qualification pour les quarts de finale.

Coupe du monde 2022 : Les notes de la France contre la Tunisie https://t.co/wR01YM1qqm pic.twitter.com/xMGuV8xMCX — le10sport (@le10sport) November 30, 2022

«Nous pouvons être une bien meilleure équipe»

« Nous considérons ce match comme une bonne préparation pour le prochain. La France est un rival au même niveau que l’Argentine. Je pense que si nous analysons bien la performance d’aujourd’hui, lors du prochain match, nous pouvons être une bien meilleure équipe », lançait l'attaquant du FC Barcelone après la défaite contre l'Argentine (0-2).

«Tant que le ballon est en jeu, tout est possible»