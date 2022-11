Equipe de France : Ils ont déçu Deschamps, les «coiffeurs» font de terribles aveux

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour affronter la Tunisie, Didier Deschamps avait décidé de lancer des joueurs, en manque de temps de jeu lors de ce Mondial. Et ces éléments n'ont pas convaincu le sélectionneur et sont passés à côté. Les explications sont multiples. Trop de pression ? La peur de bien faire ? Un manque de repères ? Certainement un peu de tout ça.

Qualifié pour les huitièmes de finale, Didier Deschamps a procédé à un roulement pour la rencontre face à la Tunisie. Neuf changements ont été enregistrés par le sélectionneur par rapport à la rencontre face au Danemark. Ceux que l'on appellent les « coiffeurs », ces joueurs de rotation, ont obtenu leur chance de briller face à la Tunisie. Mais les Bleus se sont montrés décevants. Pas au niveau, ils se sont inclinés face à la Tunisie (1-0). Après cette rencontre, plusieurs d'entre eux étaient déçu de leur prestation, à commencer par Mattéo Guendouzi.

Coupe du monde 2022 : Qualifiée, l’Équipe de France cale contre la Tunisie https://t.co/kLhpRabR9x pic.twitter.com/7aAd9DOvGQ — le10sport (@le10sport) November 30, 2022

« On n'a pas été au niveau »

« On n'a pas été au niveau ce soir. Ils ont mis beaucoup d'impact, beaucoup d'intensité. On n'a pas su jouer comme on sait le faire normalement. Dans les duels, on a été moins bons que d'habitude. Ça n'a pas été une belle performance ce soir. Ils ont gagné plus de duels, il y a eu plus de détermination de leur côté. On n'a pas mis assez d'impact. On pensait peut-être qu'on allait avoir plus le ballon. On a perdu des ballons bêtes, on a fait des choses qu'on ne fait pas normalement » a déclaré le milieu de terrain de l'OM dans des propos rapportés par L'Equipe.

« Peut-être que certains avaient peur »

Aligné en attaque, Randal Kolo Muani a admis que certains ont croulé sous le poids de la pression. « C’est un peu difficile quand on ne joue pas ensemble. On n’a pas beaucoup de temps de jeu, malgré quelques matches amicaux. Ce n’est pas la première fois que l’on joue tous ensemble, mais on essaye d’apprendre de jour en jour. On a perdu beaucoup trop de ballons, c’était un manque de concentration et l’envie nous manquait. Peut-être que certains avaient peur. C’est humain » a-t-il confié au micro de beIN SPORTS . D'autres ont essayé de retenir un peu de positif comme Axel Disasi : « On a manqué trop de précision, techniquement on a un peu pêché. Ma première sélection ? C’est quelques chose d’incroyable, je ne pouvais pas rêver mieux, j’étais fier, mais mon côté compétiteur en prend un coup. Il faut passer à autre chose ».

« Je ne peux pas dire qu’il y a eu trop de changements »