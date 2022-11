Equipe de France : Pari perdu pour Deschamps, il lâche un terrible constat

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'équipe de France déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la compétition, Didier Deschamps a décidé de faire souffler ses cadres et donner la chance aux remplaçants. Un risque, qui ne s'est pas avéré payant puisque les Bleus ont été dominés par la Tunisie ce mercredi (1-0). Le sélectionneur a reconnu les difficultés de son groupe.

Pour cette rencontre face à la Tunisie, Didier Deschamps pouvait se permettre de faire tourner. Vainqueur de l'Australie (4-1) et du Danemark (2-1), le groupe France était déjà qualifié pour les huitièmes de finale et les remplaçants avaient l'occasion de briller ce mercredi. L'équipe de France a été largement remaniée, avec 9 changements par rapport au onze titulaire samedi dernier. Mais les Bleus ont été dominés par la Tunisie (1-0). Certains se sont montrés décevants et ont certainement perdu des points.

Coupe du monde 2022 : Qualifiée, l’Équipe de France cale contre la Tunisie https://t.co/kLhpRabR9x pic.twitter.com/7aAd9DOvGQ — le10sport (@le10sport) November 30, 2022

« On a eu des difficultés de part aussi les choix que j’ai fait »

Interrogé par TF1 , Didier Deschamps a confirmé que les joueurs présents sur le terrain n'étaient pas au niveau. « La décision de l’arbitre a été un peu longue c’est dommage. On méritait de revenir, on a fait une fin de match bien meilleure. On a eu des difficultés de part aussi les choix que j’ai fait, mais on ne peut pas atteindre tous les objectifs en même temps » a-t-il confié.

« J’ai géré un peu plus »

Le sélectionneur a justifié ses choix, après deux rencontres de haut niveau. « Par rapport aux choix d’aujourd’hui, ça devra nous servir dans quatre jours. J’ai géré un peu plus par rapport à ce qui s’était passé, parce qu’il y avait des joueurs à risque et parce qu’on avait fait deux matches de haute intensité en quatre jours. Donc je voulais donner la possibilité à plus de joueurs du groupe d’être sur le terrai n » a déclaré Deschamps, qui a désormais la tête tournée vers les huitièmes de finale.

« Quand les changements sont aussi nombreux, ce n'est pas évident »