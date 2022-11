Équipe de France : En pleine Coupe du monde, une star de Deschamps lâche la date de sa retraite

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Retenu par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde au Qatar, Kingsley Coman a profité du troisième match de l’équipe de France dans cette phase de poules contre la Tunisie pour connaître sa première titularisation dans la compétition. Alors qu’il échappe aux blessures, l’international tricolore s’est prononcé sur son avenir en marge de la rencontre.

Freiné par de très nombreuses blessures, Kingsley Coman est bien présent au Qatar pour participer à sa première Coupe du monde, lui qui a pu faire partie du groupe de Didier Deschamps lors de l’Euro 2016 et 2020 (ayant lieu en 2021 à cause du Covid-19). Considéré comme l’un des meilleurs tricolores à son poste, l’attaquant du Bayern Munich a vu son aventure bleue être contrariée par plusieurs blessures, l’empêchant de s’illustrer comme il le souhaitait.

« Je m'arrêterai vers 32-33 ans. Pas plus »

À 26 ans, Kingsley Coman pense donc à la suite. À l’occasion d’un entretien accordé à L’Équipe en marge du match contre la Tunisie, l’attaquant du Bayern s’est prononcé sur son jeu, lui qui apparaît comme l’un des meilleurs dribbleurs de sa génération. « J'étais tellement rapide que même quand je serai moins rapide, je le serai toujours. Mais le jour où je n'aurai plus ce coup de reins, ou moins, j'arrêterai. C'est pour ça que j'ai toujours dit que si tout se passe bien, je m'arrêterai vers 32 -33 ans. Pas plus », confie Coman, qui fêtera ses 33 ans en juin 2029.

« J'essaie de tout faire pour que mon corps tienne le plus longtemps possible »