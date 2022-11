Equipe de France : Menace pour Mbappé, Deschamps sait comment le remplacer

Arthur Montagne

Forte de deux victoires pour ses débuts à la Coupe du monde, l'équipe de France est déjà assurée de sa qualification pour les huitièmes de finale du Mondial au Qatar. L'occasion pour Didier Deschamps de faire tourner son onze de départ contre la Tunisie. Touché légèrement à la cheville, Kylian Mbappé pourrait être ménagé. Et deux options sont étudiées pour le remplacer.

Vainqueur de l'Australie (4-1) et du Danemark (2-1), l'équipe de France peut aborder sereinement son dernier match contre la Tunisie avec l'esprit tranquille. La qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde est assurée et la première place en excellente voie. Par conséquent, Didier Deschamps va pouvoir effectuer un large turn-over ce mercredi.

Incertitude pour Mbappé ?

Et alors que ce n'était pas initialement prévu, Kylian Mbappé pourrait souffler compte tenu du fait qu'il a ressenti une gène à la cheville à l'entraînement. Selon les informations de RMC Sport , aucun risque ne sera pris avec Kylian Mbappé qui ne disputera pas 90 minutes.

Kolo-Muani ou Dembélé pour le remplace