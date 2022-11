Équipe de France : Un nouveau caprice de Mbappé au Qatar ? La réponse de Deschamps

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, Didier Deschamps va faire tourner pour le dernier match face à la Tunisie. Plusieurs changements sont attendus, mais Kylian Mbappé devrait être l'un des rares à conserver son poste. Un souhait du joueur ou du sélectionneur ? Ce dernier a répondu aux interrogations en conférence de presse.

Didier Deschamps va faire tourner. Comme l'annonce RMC Sport , sept à huit changements sont attendus face à la Tunisie ce mercredi. Le sélectionneur peut se le permettre puisque son équipe est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial. Voici l'équipe probable pour le dernier match de phase de groupes : Steve Mandanda - Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Ibrahima Konaté, Eduardo Camavinga - Youssouf Fofana, Aurélien Tchouaméni , Antoine Griezmann (ou Matteo Guendouzi) - Kingsley Coman, Marcus Thuram, Kylian Mbappé. Le joueur du PSG devrait bien débuter la rencontre, à moins que ses douleurs à la cheville persistent. Un choix fortement commenté. Didier Deschamps doit-il faire souffler Mbappé ? Est-ce un souhait de l'ailier ? La question lui a été posée en conférence de presse.

Équipe de France : Deschamps prépare une révolution, il tient sa promesse pour la Tunisie https://t.co/BmtClw09Bf pic.twitter.com/MrERQZF3yD — le10sport (@le10sport) November 29, 2022

« Kylian n'a pas d'ego »

Kylian Mbappé a-t-il demandé à son entraîneur de le faire jouer ? Deschamps a mis les choses au clair. « Donc si je vais par là, je traduis votre question : son physique va très bien donc pourquoi pas le ménager, mais apparemment le problème serait son ego parce que son ego voudrait qu’il joue. Qu'est-ce que vous en savez ? Est-ce qu’il veut jouer ? Ahah ! Vous ne savez pas, moi je le sais. Kylian n'a pas d'ego » a confié le sélectionneur.

Pour Deschamps, Mbappé est décisif

Deschamps a salué les prestations de Mbappé, déjà auteur de trois buts depuis de le début de la compétition. « Évidemment qu’il est important et décisif. Il s'est toujours inscrit dans un cadre collectif avec cette capacité, de par ce qu’il fait, d’être mis en lumière parce qu’il est décisif mais il n’a plus 18 ans, il a de l’expérience » a poursuivi le technicien, avant d'évoquer plus longuement ce roulement.

« J’ai des données que vous ne pouvez pas avoir »