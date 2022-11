Equipe de France : Après son départ, Benzema dressait un terrible constat

Arthur Montagne

Blessé, Karim Benzema a quitté l'hôtel de l'équipe de France au Qatar. L'attaquant du Real Madrid renonce donc à l'idée de disputer sa seconde Coupe du monde après celle de 2014. Mais alors que l'absence du Ballon d'Or 2022 aurait pu représenter un énorme coup dur, les Bleus s'en sortent bien sans lui. Et Karim Benzema est conscient qu'il ne manque à personne...

Sélectionné par Didier Deschamps, Karim Benzema s'apprêtait à disputer sa seconde Coupe du monde après celle de 2014 au Brésil. Mais après un début de saison compliqué avec le Real Madrid sur le plan physique, le Ballon d'Or 2022 a du déclarer forfait et a quitté le Qatar. Mais au sein de l'équipe de France, ce forfait n'est pas réellement vu comme un coup dur.

🇫🇷 Malgré les rumeurs venues d’Espagne, Karim #Benzema ne retrouvera pas la France pour la suite de la #CoupeDuMondeFIFA Après les absences de 2010 et 2018, et la frustration de 2014, Benzema connaît une nouvelle désillusion avec les Bleus📝⬇️ @Le10Sporthttps://t.co/TXCFosTUHZ — Bernard Colas (@BernardCls) November 29, 2022

Benzema conscient de la situation en interne

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , en interne, certains constatent une ambiance plus légère depuis le départ de l'attaquant du Real Madrid. Et le média ajoute que Karim Benzema n'est pas dupe et a parfaitement conscience qu'il ne manquera pas à tout le monde chez les Bleus.

«Je ne sais pas où vous voulez aller avec votre question»