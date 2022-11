Mercato : La surprenante déclaration de Pochettino sur son départ du PSG

Thomas Bourseau

Mauricio Pochettino n’aura tenu que dix-huit mois sur le banc de touche du PSG avant de se faire licencier. Et malgré tout, l’Argentin a retenu beaucoup de positif de cette expérience en reconnaissant même avoir été béni. Explications.

Revenu au PSG à l’hiver 2021 en tant qu’entraîneur après un premier passage avec la casquette de joueur au début des années 2000, Mauricio Pochettino n’a pas pu honorer son contrat au Paris Saint-Germain qui courrait jusqu’à l’été 2023. L’échec de Pochettino sur la scène européenne la saison dernière et les changements qui ont été opérés au sein de la direction parisienne ont eu raison de l’entraîneur argentin, remplacé par Christophe Galtier en juillet dernier.

«Nous avons été bénis car nous avons pu vivre la période la plus médiatique du PSG»

Ces derniers temps, Mauricio Pochettino s’est exprimé dans différents médias sur les raisons de son licenciement du PSG. Pour AS , l’Argentin a affirmé ces dernières heures avoir été « béni ». « Nous avons été bénis car nous avons pu vivre la période la plus médiatique du PSG. Surtout grâce à des joueurs comme Mbappé et Neymar, et l'arrivée de Messi. C'était une grande expérience en tant qu'entraîneur et aussi sur le plan humain de pouvoir partager une année avec ces stars. Le football leur appartient. Quand j'étais un petit garçon, j'allais sur le terrain pour regarder Maradona. Pour ces joueurs, comme pour Cristiano aussi, le football leur appartient. En tant qu'entraîneurs, nous sommes chargés de les gérer. Il y a une loi différente pour eux. Ce fut une grande expérience et, en y réfléchissant, nous en sommes sortis plus forts en tant que personnes et à tous les niveaux ».

« Je savais déjà, lorsque j'ai signé au PSG, l'objectif que j'avais... »