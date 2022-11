Équipe de France : Deschamps prépare une révolution, il tient sa promesse pour la Tunisie

Amadou Diawara

Comme annoncé en conférence de presse ce mardi, Didier Deschamps va profiter de la qualification des Bleus en huitième de finale de la Coupe du Monde pour faire tourner son effectif face à la Tunisie. Toutefois, le sélectionneur français a décidé de brouiller les pistes jusqu'au dernier moment pour la composition de son XI.

Grâce à ses deux victoires en deux matchs lors de la phase de groupes, la France est d'ores et déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Didier Deschamps peut donc se permettre de faire tourner face à la Tunisie ce mercredi après-midi. Et le sélectionneur des Bleus ne compte pas laisser passer une telle occasion de reposer ses cadres. Présent en conférence de presse ce mardi, Didier Deschamps a annoncé clairement qu'il comptait faire plusieurs changements dans son XI pour le duel face à la Tunisie. Toutefois, ses choix définitifs ne seront connus qu'à la dernière minute.

Deschamps ne lâche aucun indice pour son XI contre la Tunisie

« J'ai plus d'éléments que vous sur la situation des joueurs, il y a des discussions pour avoir le ressenti des joueurs. J'ai encore du temps, je prendrai les décisions demain. Il va y avoir des changements. Combien ? Vous ne le saurez pas et l'adversaire non plus. Les dernières infos, je les ai 1h30 avant. Tout le groupe est concerné. Les 24 joueurs sont aptes à jouer en tenant compte qu'il y a eu deux matchs en quatre jours » , a expliqué Didier Deschamps ce mardi.

7 ou 8 changements attendus contre la Tunisie ?