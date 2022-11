Equipe de France : Après la Tunisie, Deschamps déclenche une polémique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'équipe de France s'est inclinée pour son dernier match de phase de poules face à la Tunisie (1-0). Les Bleus pensaient tenir l'égalisation après un but d'Antoine Griezmann, mais l'arbitre de la rencontre a décidé de le refuser, après le coup de siffler final, en raison d'un hors-jeu. A en croire Didier Deschamps, il aurait du être accepté.

Même TF1 a été surpris. Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu ont rendu l'antenne, pensant que l'équipe de France avait arraché le match nul face à la Tunisie. L'arbitre avait même sifflé la fin de la rencontre. Mais durant la publicité, Matthew Conger, faisait appel à la VAR. Considérant qu'Antoine Griezmann était hors-jeu, il décidait d'annuler le but et de donner la victoire à la Tunisie (1-0). Une décision sans conséquence pour les Bleus, déjà assurés d'une qualification pour les huitièmes de finale.

Coupe du monde 2022 : Qualifiée, l’Équipe de France cale contre la Tunisie https://t.co/kLhpRabR9x pic.twitter.com/7aAd9DOvGQ — le10sport (@le10sport) November 30, 2022

Griezmann raconte son but refusé

Au micro de TF1, Antoine Griezmann est revenu sur ce but refusé. « Sur le centre, je suis hors-jeu ; Mais ce n'est pas grave. Je lui ai dit (à l'arbitre, ndlr) que je n'avais pas l'intention de jouer le centre, mais le défenseur rate son geste et c'est pour ça que je la reprends. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a une position de hors-jeu » a déclaré le joueur de l'Atlético.

« Utiliser la VAR après le coup de sifflet final ? Je ne suis pas sûr que ce soit dans les règlements »

Au micro de beIN SPORTS , Didier Deschamps n'a pas caché ses doutes après la décision de l'arbitre : « Ce match a été laborieux pour nous en première mi-temps. La fin du match a été bien meilleure. On a égalisé, le but n’a pas été validé, même si j’ai un petit doute quand même ». Pour le technicien, Matthew Conger aurait du accepter le but de son équipe. « Utiliser la VAR après le coup de sifflet final ? Je ne suis pas sûr que ce soit dans les règlements. J’ai été voir l’arbitre pour lui demander des explications, mais je ne l’ai pas senti très à l’aise. Après le hors-jeu, je n’ai pas les règlements en tête, mais c’est un deuxième ballon » a confié Deschamps.

Que disent les règlements ?