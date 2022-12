Equipe de France : Les Bleus annoncent la couleur pour le duel face à Lewandowski

Thibault Morlain

Qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, l’équipe de France devra se frotter à la Pologne. Sur le papier, les Bleus seront favoris, mais il faudra rester sur ses gardes, notamment face à la menace Robert Lewandowski. Dans le vestiaire de Didier Deschamps, on a d’ailleurs annoncé la couleur pour ce duel face au buteur du FC Barcelone.

La France première de son groupe, la Pologne deuxième du sien, les deux nations se retrouveront donc face-à-face pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Un match largement à la portée des champions du monde, mais c’est sur le terrain qu’il faudra montrer cette supériorité. Et les Polonais auront également des armes à faire valoir, à commencer par un certain Robert Lewandowski, considéré comme l’un des meilleurs 9 du monde actuellement.

Équipe de France : Un joueur de Deschamps en plein calvaire au Qatar ? https://t.co/OtxglD4ioo pic.twitter.com/7w0jSgV7XM — le10sport (@le10sport) December 1, 2022

« Le mieux, c'est qu'il n'ait pas la balle »

Si Robert Lewandowski est aujourd’hui au FC Barcelone, Kingsley Coman le connait bien pour l’avoir côtoyé pendant plusieurs saisons au Bayern Munich. Et présent en conférence de presse ce jeudi, le joueur de l’équipe de France a livré ses vérités sur Lewandowski, expliquant : « C'est un joueur très bon dans la surface, dans les déplacements. Il a une finition extraordinaire. On le voit à l'entraînement. Il a ce sérieux qui fait qu'il est présent au haut niveau depuis pas mal d’années. Le mieux, c'est qu'il n'ait pas la balle. C'est un attaquant de pointe. S'il n'a pas d'occasions sous la dent, ce sera forcément mieux pour nous. Mais on ne sera pas focalisé que sur un joueur. Avoir plus souvent la balle, ça augmentera nos chances ».

« Il faudra qu'on le surveille de très près »