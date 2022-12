Équipe de France : Le vestiaire a poussé Deschamps à lancer une révolution

La rédaction

Bien lancée dans cette Coupe du monde, l'équipe de France a brillé pour le moment et va aborder les huitièmes de finale de la compétition dans de bonnes conditions. C'est aussi la confirmation que ce retour à un système à quatre défenseurs fait beaucoup de bien aux Bleus. Un retour en arrière de la part de Didier Deschamps s'expliquant notamment par une demande des cadres du vestiaire.

A la suite d'un Euro 2020 décevant, Didier Deschamps a décidé de changer sa manière de faire jouer son équipe en alignant une défense à trois joueurs avec deux pistons. Mais les résultats n'ont pas été satisfaisants et le sélectionneur des Bleus a fait marche arrière pour cette Coupe du monde. Et selon Le Parisien , ce changement ne serait pas dû au hasard...

Une demande respectée

Selon le quotidien francilien, Didier Deschamps, déjà peu convaincu par les choix dont il disposait pour ses pistons, aurait en effet écouté les demandes de deux de ses joueurs pour son système. Et pas des moindres. En effet, Hugo Lloris et Raphaël Varane, le capitaine et le vice-capitaine de l'Equipe de France, auraient réclamé ce retour à quatre défenseurs.

Une composition rassurante

En adoptant un onze de départ traditionnel, Hugo Lloris et Raphaël Varane cherchent peut-être à se rassurer, dans une formation qui a si bien marché ces dernières années. C'est précisément un schéma de jeu qui a très bien fonctionné lors de l'Euro 2016 et de la dernière Coupe du monde, un choix logique pour Didier Deschamps qui a choisi de revenir à ses fondamentaux pour l'édition 2022.