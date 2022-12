Équipe de France : Un gros coup de gueule a éclaté dans le vestiaire

Guillaume de Saint Sauveur

Si l’équipe de France a réussi à valider son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Monde en dominant la Pologne dimanche dernier, la première période proposée par les Bleus n’a pas du tout été du goût de Raphaël Varane. Et ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué de le faire savoir à la pause…

Grâce à un but d’Olivier Giroud ainsi qu’un doublé de Kylian Mbappé, l’équipe de France a battu la Pologne dimanche dernier (3-1), se qualifiant ainsi pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Une partie globalement maitrisée de la part des Bleus , même si le contenu de la première période n’était vraisemblablement pas des plus rassurant aux yeux de Raphaël Varane. Et le joueur de Manchester United l’a fait savoir au retour aux vestiaires.

« On ne fait pas les efforts… »

Selon des propos rapportés par L’EQUIPE, Varane aurait poussé un coup de gueule à la mi-temps du match pour remobiliser ses coéquipiers : « On est en huitièmes de finale de Coupe du monde, on vit un rêve mais ce rêve peut s'arrêter à tout moment si on continue comme ça. On ne fait pas les efforts les uns pour les autres, on ne se replace pas comme il le faut. Je ne vise personne, je pense à tout le monde, les gars. Il faut montrer autre chose », a-t-il lâché.

« Les mots ont fait mouche »