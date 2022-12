Equipe de France : Ça a chauffé dans le vestiaire de Deschamps, un gros coup de gueule révélé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce dimanche, l'équipe de France a passé l'obstacle polonais pour se qualifier pour les quarts de finale du Mondial (victoire 3-1). Avec ce score large, on pourrait penser que tout a été facile pour les hommes de Didier Deschamps. Mais les Bleus se sont fait peur, notamment en première mi-temps. Dans le vestiaire, Raphaël Varane et Olivier Giroud n'ont pas hésité à hausser le ton.

L'équipe de France se rapproche un peu plus d'un doublé exceptionnel. Opposés à la Pologne en huitièmes de finale, les Bleus ont eu du mal à rentrer dans leur match, jusqu'à la délivrance juste avant la mi-temps. Olivier Giroud trouvait la faille et trompait Wojciech Szczęsny sur une passe lumineuse de Kylian Mbappé. Le joueur du PSG s'est ensuite mis en évidence au retour des vestiaires, inscrivant un doublé. Le penalty transformé par Robert Lewandowski ne changera rien au destin de l'équipe de France, qualifiée pour les quarts de finale du Mondial (3-1).

Equipe de France : En plein malaise, Deschamps prend une décision radicale avec Pavard https://t.co/1vHMmsTD9C pic.twitter.com/1JNVKuTYdY — le10sport (@le10sport) December 5, 2022

Une première mi-temps décevante face à la Pologne

Mais par moments, notamment en début de match, le s Bleus ont laissé des espaces aux Polonais, notamment aux abords de la surface. Ils auraient même pu être menés au score si Piotr Zieliński n'avait pas dirigé sa frappe vers Hugo Lloris, impérial. Même si les hommes de Didier Deschamps menaient à la mi-temps (1-0), certains cadres n'ont pas hésité à hausser la voie dans les vestiaires, à commencer par Raphaël Varane.

Le gros coup de gueule de Varane

« On est en huitièmes de finale de Coupe du monde, on vit un rêve mais ce rêve peut s'arrêter à tout moment si on continue comme ça. On ne fait pas les efforts les uns pour les autres, on ne se replace pas comme il le faut. Je ne vise personne, je pense à tout le monde, les gars. Il faut montrer autre chose » aurait lâché le défenseur de Manchester United à ses coéquipiers dans des propos rapportés par L'Equipe.

Giroud en remet une couche dans le vestiaire