Equipe de France : Les Bleus sont attendus de pied ferme par l’Angleterre

Thomas Bourseau

L’Equipe de France va devoir se frotter à l’Angleterre, prétendante au titre de champion du monde, dès le stade des 1/4 de finale samedi soir prochain. Tenants du titre, les Bleus sont redoutés par The Three Lions qui sont unanimes sur un point : les hommes de Didier Deschamps sont les plus dangereux de ce Mondial à leurs yeux.

Après avoir validé son ticket pour le quart de finale de Coupe du monde dimanche après-midi grâce à sa victoire sur la Pologne (3-1), l’Equipe de France a pu témoigner du réalisme des Anglais quelques heures plus tard qui ont sans peine disposés du Sénégal (3-0). Emmenés par un Jude Bellingham (19 ans) des grands soirs, The Three Lions rejoignent la France dans un choc tant attendu qui aura lieu samedi 10 décembre à 20h.

«La France ? On a réussi à regarder une partie du match dans le car»

Avant même de remplir sa part du marché sur le terrain pour permettre à l’Angleterre de rêver un peu plus d’un deuxième sacre mondial après 1966, Luke Shaw a avoué avoir suivi avec attention la prestation de l’Equipe de France dimanche après-midi dans des propos relayés par L’Equipe . « On a réussi à regarder une partie du match dans le car, sur le chemin du stade. C’était un long trajet (sourire). On sait quel genre d’équipe va nous être opposée. Cela va être une soirée très intéressante ».

Kane prudent avant d’affronter «les tenants du titre», Rice en plein «rêve»

Capitaine de l’Angleterre, Harry Kane était du voyage en Russie en 2018 jusqu’à la défaite de la sélection anglaise en demi-finale de Coupe du monde face à la Croatie. Pour l’attaquant de Tottenham, les champions en titre sont un sacré morceau. « On va affronter les tenants du titre et on sait que ce sera dur, mais il faut affronter les meilleurs et la France en fait partie ». Milieu de terrain de West Ham, Declan Rice s’est petit à petit fait sa place dans l’entrejeu des Three Lions et a confié dans des propos rapportés par L’Equipe être en plein rêve. « Je ne pense pas qu’on ait le crédit qu’on mérite après nos performances, on a contrôlé tous nos matches. C’est le genre de match qu’on rêve de jouer, et le monde va nous observer ».

La France, meilleure équipe selon Foden : «Partout où vous regardez, ils ont du talent»