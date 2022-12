Equipe de France : Mbappé lui a fait vivre un enfer, il prévient l’Angleterre

Thomas Bourseau

Adversaire direct de Kylian Mbappé lors du 1/8ème de finale opposant l’Equipe de France à la Pologne, Matty Cash n’a pas passé un après-midi tranquille dimanche (3-1). Buteur à deux reprises, Mbappé a fait vivre un calvaire au défenseur d’Aston Villa qui s’est confié sur l’excellence du Français en lui promettant un match difficile face à Kyle Walker pour le 1/4 de finale de samedi face à l’Angleterre.

Certes, Kylian Mbappé a pu éprouver quelques difficultés à régulièrement prendre le meilleur face à la défense polonaise, voire même dans ses choix. Mais au final, le numéro 10 de l’Equipe de France a délivré une passe décisive à Olivier Giroud en inscrivant un doublé à la fin du 1/8ème de finale de la Coupe du monde au Qatar (3-1). Confronté à Matty Cash, Mbappé en a fait voir de toutes les couleurs au défenseur de la Pologne et d’Aston Villa qui n’a pas caché sa détresse après coup.

Latéral droit de la Pologne, Matty Cash raconte son cauchemar face à Kylian Mbappé...

Pour The Guardian , Matty Cash a expliqué avoir effectué une préparation vidéo intense pour être le plus apte à canaliser Kylian Mbappé, sans succès. « J'ai passé l'après-midi à regarder ses clips et je savais que ce serait un test difficile, mais quand il reçoit le ballon, qu'il s'arrête et qu'il bouge, c'est la chose la plus rapide que j'aie jamais vue » . Au cours de l’entrevue en question, le latéral droit de la Pologne a été invité à s’exprimer sur la différence entre la théorie et la pratique dans le cas de figure de Mbappé. Et selon Cash, elle est abyssale. « Je regarde les vidéos en étant allongé dans mon lit. Dans la réalité, il me brûle les jambes, c'est ça la différence. C'est une différence énorme. Quand il vous met debout et qu'il bouge, il le fait vraiment bien. Il laisse tomber l'épaule, va court puis long. J'ai participé à quelques courses avec lui et je m'en suis bien sorti. Vous regardez par-dessus votre épaule et il est là ».



Outre sa force athlétique, Kylian Mbappé est usant pour ses adversaires en raison de la variété de son jeu et des multiples armes pour éliminer son vis-à-vis qu’il possède. « Je ne savais pas si je devais laisser tomber ou me serrer et quand je me serrais, il filait derrière. J'ai fait tout ce que je pouvais. Quand c'était un contre un, je pensais que j'avais bien fait contre lui, il ne m'a pas vraiment passé une seule fois. Il y a eu des moments où il a eu de l'espace en contre-attaque, c'est là qu'il a marqué le deuxième but, et c'est là qu'il fait mal aux équipes ».

