Equipe de France : Mbappé fait déjà paniquer l'Angleterre

En grande forme au Qatar, Kylian Mbappé a fait exploser les défenses australiennes, danoises et polonaises. La prochaine à se dresser devant l'attaquant du PSG sera celle de l'Angleterre. Et clairement, les Three Lions ont conscience de la menace que représente le crack de Bondy qui leur fera face samedi à 20h.

En l'absence de Karim Benzema, Kylian Mbappé assume parfaitement son rôle. L'attaquant du PSG impressionne puisqu'il a déjà inscrit 5 buts en seulement 3 titularisations, ce qui en fait le meilleur buteur de la Coupe du monde. Auteur d'un doublé contre la Pologne (3-1), Kylian Mbappé s'apprête à défier l'Angleterre avec le même objectif. Et Gareth Southagate en a conscience.

Mercato - PSG : Mbappé au cœur d'un énorme débat en Espagne https://t.co/LhjJJmeOfL pic.twitter.com/IZmXk98bpj — le10sport (@le10sport) December 5, 2022

«Mbappé est un joueur de classe mondiale»

« Ce sera notre plus grand test. C’est le tenant du titre, avec un nombre incroyable de talents individuels. Ce sera un match formidable à préparer, un défi. Mbappé est un joueur de classe mondiale, mais il y a aussi Griezmann qui compte plus de 100 sélections, et il est aussi phénoménal. Nous connaissons très bien Giroud et ils ont de jeunes milieux qui font des prouesses. Si on étudie la France de près, il y a du talent à tous les postes », confiait le sélectionneur anglais après la victoire contre le Sénégal (3-0).

«C'est l'un des meilleurs au monde»