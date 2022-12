Équipe de France : Après son flop, Deschamps l'a rassuré en interne

La rédaction

Entré en jeu ce dimanche face à la Pologne en huitièmes de finale de Coupe du monde, Youssouf Fofana restait sur une performance alarmante face à la Tunisie, fautif sur le but concédé. Une erreur de parcours déjà oublié par Didier Deschamps qui s'est entretenu avec le Monégasque afin de lui redonner confiance.

Contre la Tunisie, Youssouf Fofana est passé complètement à côté de son match. Pour autant, le milieu de terrain de l'AS Monaco a gardé la confiance de son sélectionneur. En effet, Fofana a remplacé Tchouaméni peu après l'heure de jeu face à la Pologne, et a été rassurant.

«J'ai la confiance du coach et de tout le groupe»

Dans un entretien accordé à L'Equipe, Youssouf Fofana est revenu sur son match raté contre la Tunisie et confie que les mots de Deschamps et de ses coéquipiers ont été précieux : « Quand on est entouré de ce genre de joueurs, c'est plus facile. Ils m'ont dit que ça arrivait et que c'était mieux que ça arrive maintenant (rires). Même le coach est venu me voir. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde en a commis. J'ai la confiance du coach et de tout le groupe. Je suis content d'être entré tôt dans le match ».

Une entrée rassurante

En offrant du temps de jeu à Fofana en huitièmes de finale face à la Pologne, Didier Deschamps a conforté la place du Monégasque dans la hiérarchie du milieu de terrain. Youssouf Fofana va certainement être de nouveau utilisé par Deschamps en qualité de remplaçant tandis que sa dernière performance a plutôt été rassurante.