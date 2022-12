Équipe de France : Kylian Mbappé surclasse Messi et Cristiano Ronaldo

Guillaume de Saint Sauveur

Auteur jusqu’ici d’une excellente Coupe du Monde avec l’équipe de France et toujours aussi indispensable dans les rangs du PSG, Kylian Mbappé est en train de s’imposer comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. Et Guy Stéphan, l’adjoint de Didier Deschamps chez les Bleus, le compare déjà à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Avec 5 buts et 2 passes décisives au compteur depuis le début de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé est au rendez-vous de ce grand rendez-vous planétaire au Qatar, et il sera forcément attendu au tournant samedi pour le quart de finale face à l’Angleterre. L’attaquant tricolore est dans la lignée de sa monté en puissance depuis plus de cinq ans avec l’équipe de France et le PSG, et Guy Stéphan a d’ailleurs rendu un vibrant hommage à Mbappé.

« Il tient la comparaison avec Thierry Henry »

Interrogé en conférence de presse, l’adjoint de Didier Deschamps a évoqué la possibilité pour Mbappé de battre un jour le record du nombre de buts inscrits en équipe de France, désormais détenu par Olivier Giroud : « Je n'en sais rien. En tout cas, c'est énorme d'arriver à ce niveau-là. Il tient la comparaison avec Thierry Henry (51 réalisations en 123 capes) avec à peu près le même nombre de sélections. Sur 117 sélections, il est titulaire au moins 80 fois. Après, il y a un joueur beaucoup plus jeune qui a marqué 33 buts derrière lui », confie Stéphan.

« Des statistiques supérieures à Messi et Ronaldo »