Equipe de France : C'est confirmé, Mbappé menace déjà Giroud

Arthur Montagne

Dimanche contre la Pologne (3-1), Olivier Giroud est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France en inscrivant son 52e but en Bleus. L'attaquant de l'AC Milan devance donc désormais Thierry Henry. Mais la question que tout le monde se pose désormais est : combien de temps ce record va tenir face au phénomène Mbappé ?

Il tournait autour depuis quelques temps, mais c'est acté depuis dimanche. Olivier Giroud est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. En inscrivant son 52e but en Bleus dimanche contre la Pologne en huitième de finale de la Coupe du monde (3-1), le buteur de l'AC Milan a pris le dessus sur Thierry Henry. Un exploit qui enchante Guy Stéphan. Mais l'adjoint de Didier Deschamps a également conscience que le record ne devrait pas tenir très longtemps compte tenu du rendement de Kylian Mbappé, déjà auteur de 33 buts en 63 sélections. Le tout à seulement 24 ans.

«C'est un leader»

« C'est un leader. C'est fantastique ce qui lui arrive. Je ne sais pas si on a bien conscience de ce que représente ce record. Il dépasse une référence comme Thierry Henry. Olivier s'est toujours bagarré, il a un fort caractère, il a eu quelquefois une route sinueuse mais il s'en est toujours sorti. Il est bien dans ses crampons. Il transmet ça à l'ensemble du groupe », explique ainsi Guy Stéphan avant de commenter la possibilité que Kylian Mbappé batte ce record.

«Évidemment Kylian...»