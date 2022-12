Équipe de France : Mbappé, Dembélé… Le plan machiavélique de l’Angleterre dévoilé ?

Thomas Bourseau

Sachant pertinemment avec le tirage au sort des groupes et la projection pour les 1/8èmes et 1/4 de finale que l’Équipe de France pourrait être son adversaire relativement tôt dans cette Coupe du monde 2022, Gareth Southgate aurait décidé de passer à un système à cinq défenseurs pour contenir à la fois Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Et ce, avant même le coup d’envoi du Mondial.

Pour la première fois depuis juin 2017, l’Équipe de France et l’Angleterre vont se mesurer à l’autre. Pour rappel, lors de la dernière confrontation entre les deux sélections, la chance avait souri aux Bleus lors de l’amical remporté 3 buts à 2. Mais par le passé, alors que les deux équipes ne se sont jamais rencontrés dans une phase à élimination directe d’une compétition majeure, The Three Lions ont souvent pris le meilleur sur l’Équipe de France.

Museler Mbappé grâce à un bloc à cinq défenseurs

Le samedi 10 décembre à 20 heures, pour le compte du 1/4 de finale de Coupe du monde au Qatar, les deux nations vont s’affronter pour accéder au dernier carré de la compétition. Et alors que Kylian Mbappé marche sur l’eau sur son couloir gauche depuis le début du Mondial (5 buts et 2 passes décisives), The Evening Standard a révélé que le staff technique de Gareth Southgate discuterait depuis la qualification face au Sénégal dimanche dernier (3-0) du fait de passer à une défense à cinq défenseurs avec notamment Kyle Walker en tant que défenseur central droit et Kieran Trippier en piston droit pour museler au mieux Kylian Mbappé.

Après Mbappé, même plan pour Dembélé

Même son de cloche pour Ousmane Dembélé. L’objectif serait également de placer deux joueurs sur l’attaquant du FC Barcelone afin de limiter ses inspirations offensives, ses débordements et surtout, de forcer à la fois Dembélé et Kylian Mbappé à multiplier leurs efforts défensifs selon The Evening Standard.

Southgate a préparé son coup tactique avant même le début du Mondial

D’après le média britannique, ce passage de quatre à cinq défenseurs aurait été pensé par le sélectionneur de l’Angleterre avant même le début de la Coupe du monde. Sachant qu’une confrontation face à l’Équipe de France et Kylian Mbappé était possible dès le stade du 1/4 de finale, Gareth Southgate avait pris en considération ce changement tactique. Reste à savoir si cela se produira et portera ses fruits pour l’Angleterre.