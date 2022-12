Équipe de France : Éliminé par Mbappé, Lewandowski fait une incroyable prédiction

Pierrick Levallet

Ce dimanche, l'Équipe de France a éliminé la Pologne et a décroché son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Robert Lewandowski et Kylian Mbappé ont été aperçus en train de discuter après la rencontre. Et l'attaquant du FC Barcelone aurait fait une incroyable prédiction à la star du PSG.

Ce dimanche, l’Équipe de France a décroché son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde en s’imposant contre la Pologne (3-1). Double buteur et passeur décisif pour Olivier Giroud, Kylian Mbappé a fait très mal à la défense polonaise. La star du PSG a été l’un des grands artisans de cette victoire. Après la rencontre, Robert Lewandowski lui a alors adressé quelques mots.

Lewandowski voit les Bleus aller au bout du Mondial

Les deux joueurs ont eu un échange plutôt complice une fois le coup de sifflet final donné. Jusqu’à présent, les propos tenus par Robert Lewandowski étaient restés inconnus. Mais TF1 a fait la lumière sur tout cela. L’attaquant du FC Barcelone aurait fait une incroyable prédiction. « Tu vas la remporter » aurait-il lancé à Kylian Mbappé.

Une deuxième Coupe du monde pour Mbappé ?