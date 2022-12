Équipe de France : Après l'Angleterre, le vestiaire de Deschamps prévient le Maroc

Pierrick Levallet

Après son exploit face au Portugal, le Maroc a interpellé l'Équipe de France et a donné rendez-vous aux Bleus en demi-finale de la Coupe du monde. Les hommes de Didier Deschamps, qui ont décroché leur billet pour le dernier carré ce samedi face à l'Angleterre (2-1), ont répondu à cet appel par l'intermédiaire de Jules Koundé et d'Aurélien Tchouaméni.

« Je souhaite bonne chance à l’équipe de France, je souhaite les retrouver en demi-finale. Rendez-vous en demi-finale ! » Après l’exploit du Maroc, qui s’est imposé face au Portugal ce samedi (1-0), Sofiane Boufal a donné rendez-vous à l’Équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde. Quelques heures plus tard, les Bleus ont décroché leur billet pour le dernier carré de la compétition en battant l’Angleterre (2-1).

Coupe du monde 2022 : Grâce à Giroud, l’Équipe de France élimine l'Angleterre et file en demi-finale https://t.co/tJGA5KMi2g pic.twitter.com/C0mXMQXTFq — le10sport (@le10sport) December 10, 2022

«C’est une victoire dans la douleur, qui est encore plus belle»

Au micro de BeIN Sports , Jules Koundé s’est prononcé sur le parcours de l’Équipe de France. « C’est vraiment rêvé, je pense que c’était un match fou, avec beaucoup de rebondissements. C’est tout ce qu’on aime, avec la victoire, ce qui est beau. Il y avait tellement d’enjeu, de solidarité, tout un groupe qui voulait aller en demi. On a tout donné. Depuis le début de la compétition, on a souligné à quel point le groupe était soudé sur et en dehors du terrain. Contre une très bonne équipe d’Angleterre, il faut ce supplément d’âme, et un peu de chance, avec ce penalty manqué. C’est une victoire dans la douleur, qui est encore plus belle » a expliqué le latéral droit tricolore.

«Ce sera un match très compliqué»

Il a ensuite pris rendez-vous pour la rencontre à venir face au Maroc : « La demi-finale ? C’est là où on voulait être. Le Maroc a fait très beau parcours, ils ont éliminé de grosses équipes. Ce sera un match très compliqué, contre une équipe qui donne tout et met énormément de cœur. On va bien se reposer. »

«On va bien se préparer et on verra par la suite»