Equipe de France : Après l'Angleterre, le vestiaire lâche une grosse confidence sur Mbappé

Auteur de cinq buts depuis le début du Mondial, Kylian Mbappé est resté muet ce samedi face à l'Angleterre (2-1). Il faut dire que les défenseurs de Gareth Southgate ne lui ont pas laissé l'occasion de respirer et de profiter des espaces. Selon Aurélien Tchouameni, buteur lors de ce quart de finale, le joueur du PSG reste concentré sur son objectif final : la victoire.

L'Angleterre avait identifié le danger. Intenable lors de cette Coupe du monde, Kylian Mbappé devait être bloqué pour éviter d'encaisser des buts. Bien contenu par Kyle Walker et souvent opposé à deux joueurs anglais, la star de l'équipe de France n'a pas souvent eu l'occasion de briller ce samedi. Mais la victoire des Bleus suffit à son bonheur.

Équipe de France : Kane se loupe, la folle réaction de Mbappé https://t.co/u3FN1RCqor pic.twitter.com/aMssuD0Uke — le10sport (@le10sport) December 11, 2022

« S’il a envie de tout rafler ? Oui forcément »

Invité de Téléfoot, Aurélien Tchouameni a confié que Mbappé était toujours aussi motivé au Qatar. « S’il a envie de tout rafler ? Oui forcément. On sait qu’il a soif de records, mais le plus important pour lui, c’est que l’équipe gagne. S’il faut faire toutes les choses possibles pour nous permettre de gagner, il va le faire. On est super content de l’avoir avec nous » a déclaré le milieu de terrain du Real Madrid.

« Il a à cœur de marquer »