Équipe de France : Métamorphosé au Qatar, il reçoit un énorme message de Deschamps

Amadou Diawara

En grande difficulté lors de ses débuts en équipe de France, Dayot Upamecano revit depuis le lancement de la Coupe du Monde. En effet, le défenseur des Bleus enchaine les performances XXL au Qatar. Interrogé en conférence de presse ce mardi matin, Didier Deschamps n'a pas manqué de faire l'éloge de Dayot Upamecano.

Depuis le début de la Coupe du Monde, Dayot Upamecano s'est transformé. Alors qu'il n'était pas du tout dans son assiette lors de ses débuts en équipe de France, le défenseur du Bayern a retrouvé la pleine possession de ses moyens au Qatar. Ce qui n'a pas échappé à Didier Deschamps. Présent en conférence de presse ce mardi matin, le sélectionneur des Bleus a tenu à envoyer un gros message à Dayot Upamecano.

«Dayot avait quelque chose qui le freinait dans son expression»

« Dayot (Upamecano) avait, sur le plan psychologique, quelque chose qui le freinait dans son expression, par rapport à ce que je pouvais voir dans ses matches avec le Bayern. C'est son mérite, il se sent plus relâché, plus en confiance, ce qui lui a permis de montrer toutes ses qualités. C'est un défenseur qui va vite, qui est bon dans le duel » , a confié Didier Deschamps, avant d'en rajouter une couche.

«Je ne regrette pas d'avoir insisté avec lui»